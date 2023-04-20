Хто охороняє генсека НАТО? Українців вразив вигляд бодігардів

Українці здивувалися, що охоронці відомого політика не були вдягнуті в парадну форму

Сьогодні, 20 квітня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з робочим візитом до Києва. Його візит наробив шуму в українських соціальних мережах.

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Столтенберг був помічений вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва. При цьому він був на цьому заході лише з охоронцями та почесною вартою українських військових. Найбільше здивування в мережі викликав зовнішній вигляд бодігардів впливового політика, адже вони виглядали... як звичайні люди в повсякденному одязі, а не в формі або костюмах, які звично побачити на охоронцях впливових людей. На чоловіках були звичайні темні джинси та куртки.

«Люди застрягли в кінематографічних штампах і не мають жодного бажання звідти вилізати», – зазначила блогерка Олена Монова.

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У коментарях до допису блогерки українці жартують, що на охоронцях Столтенберга є бронежилети, а самі вони, можливо, мають інші засоби захисту, проте справді не виглядають, як герой Віла Сміта з кінофільма «Люди в чорному», і для того, щоб захищати політика, вони не мають обов'язково носити парадну форму.

Нагадаємо, що 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з робочим візитом до Києва. Як повідомлялося раніше, країни-члени НАТО через російське вторгнення в Україну повністю змінюють концепцію свого реагування на потенційну агресію РФ проти Альянсу. Реакція має стати більш жорсткою і швидкою.