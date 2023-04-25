Вихідні та святкові дні у травні. Коли та скільки відпочиватимуть українці

У травні 2023 року 31 день, з них 23 дні – робочі та 8 днів – офіційні вихідні

У травні 2023 року українці відзначатимуть величне християнське свято – вознесіння Господнє, а також святкуватимуть важливі для української культури та історії День матері та День вишиванки.

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У свою чергу, воєнний стан в Україні триває з 24 лютого 2022 року, народні депутати України збираються продовжити його з 20 травня ще на 90 днів. Таким чином, правовий режим обмежень воєнного стану триватиме.

Відповідно до змін до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах військового стану», у травні 2023 року додаткові вихідні дні скасовуються. Упродовж місяця в українців будуть лише обов'язкові щотижневі вихідні.

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Вихідні дні у травні 2023 – дати

У травні 2023 року 31 день, з них 23 дні – робочі та 8 днів – офіційні вихідні, які припадають на суботи та неділі. Таким чином, українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, і 31 травня, а відпочиватимуть 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 травня.

Державні, міжнародні та церковні свята травня 2023 року

8 травня, понеділок – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам'яті та примирення в Україні;

14 травня, неділя – День матері в Україні;

18 травня, четвер – День вишиванки; Будь ласка, читайте текст після реклами

21 травня, неділя – Міжнародний день чаю;

25 травня, четвер – Вознесіння Господнє;

31 травня, середа – Всесвітній день блондинок.

Нагадаємо, з 30-ти днів у квітні українці відпрацювали 20, а 10 були офіційними вихідними (субота і неділя).