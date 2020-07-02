Денісова: українських політв'язнів змушували голосувати за поправки до конституції РФ



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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Над тими хто відмовився «ставити галочку» у бюлетені здійснювався психологічний тиск»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що українців, яких незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, змушували голосувати за поправки до конституції країни-окупанта.

Про це Денісова повідомила ввечері 2 липня у Facebook.

«Отримала інформацію, що керівництво деяких установ системи Федеральної служби виконання покарань Росії змушує українських політв’язнів голосувати на всеросійському референдумі, оскільки вважає їх громадянами Росії. Над тими хто відмовився «ставити галочку» у бюлетені – здійснюється психологічний тиск», – написала омбудсман.

Денісова також закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу, аби «змусити країну-агресора дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права» та зупинити репресії проти громадян України, які стали жертвами окупації.

Людмила Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосувати до РФ всі наявні важелі впливу.

Як повідомлялося, окупанти організували голосування жителів Донбасу за російську конституцію.

Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

Як повідомлялося, 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. Голосування тривало до 1 липня.

До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.