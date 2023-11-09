Депортований підліток з Маріуполя, якому в РФ вручили повістку, звернувся до Зеленського

Раніше Богдан Єрмохін намагався повернутися з Росії в Україну, однак силовики РФ не дали йому цього зробити

Адвокатка Бобровська попросила президента проконтролювати повернення юнака до України

17-річний український підліток Богдан Єрмохін, якого у 2022 році російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя та помістили у російську родину під опіку, звернувся до президента Володимира Зеленського. Звернення Єрмохіна оприлюднене його адвокаткою Катериною Бобровською у Facebook.

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«Я, Богдан Єрмохін, я перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому», – йдеться у зверненні хлопця.

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Адвокатка Бобровська також попросила президента проконтролювати повернення юнака до України.

За даними Бобровської, російська влада перешкоджає хлопцю повернутись в Україну. Нещодавно Богдан отримав повістку до військового комісаріату Московського регіону на 19 грудня 2023 року, через місяць після того, як він досягне повноліття.

Раніше повідомлялося, що насильно вивезений з окупованого Маріуполя український підліток намагався повернутися з Росії в Україну. Однак силовики РФ не дали йому цього зробити – хлопця затримали на кордоні з Білоруссю.

Російські пропагандисти поставили Львовій-Бєловій запитання про хлопця, якого звати Богдан Єрмохін. За їхньою версією, підлітка нібито «за допомогою маніпуляцій та погроз намагалися виманити назад на територію України». Пропагандисти також заявили, що знімають про нього репортаж.

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Російська омбудсменка відповіла, що «шляхом обману» хлопця вивезли, проте його «зловили на кордоні з Білоруссю, в останній момент встигли із силовими структурами на кордоні зупинити». За її словами, Єрмохіну нібито надавали допомогу кілька людей, яких вона назвала «агентами». Зокрема, ці люди організували для хлопця машину з водієм та «скидали гроші».

З незалежних джерел ВВС відомо, що на момент початку повномасштабного вторгнення Богдан Єрмохін був сиротою і його законним представником був директор маріупольського коледжу, де навчався юнак.