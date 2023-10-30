Ракетна атака на Дніпропетровщину: влада показала наслідки (фото)

Над областю сили ППО збили дві ворожі ракети



У ніч на 30 жовтня у небі над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили дві ворожі ракети. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграмі.

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«Вночі оборонці з ПвК «Схід» збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто» – зазначив він.

Лисак додав, що Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених.

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Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів».

За минулу добу загалом ворог завдав ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи.