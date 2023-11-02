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Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
Приблизно п’ять-шість груп безпілотників запустили з Приморсько-Ахтарська
фото ілюстративне

Офіційної інформації від Повітряних сил поки немає

Російські терористи ймовірно знову атакуватимуть Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляють моніториногові групи.

Зазначається, що приблизно п’ять-шість груп безпілотників запустили з Приморсько-Ахтарська.

Станом на 19:39 група «Шахедів» рухалася через Запорізьку область.

Офіційної інформації від Повітряних сил поки немає.

Нагадаємо, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Теги: окупанти безпілотник війна

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