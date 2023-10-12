Найбільший наступ на Авдіївку: яка ситуація в місті

Українські війська відбили всі російські атаки навколо Авдіївки та зуміли втримати усі свої позиції

Третю добу не вщухають бої навколо Авдіївки

Після загострення навколо Авдіївки ситуація в місті напружена, але контрольована українськими військами. Про це заявив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив у ефірі телемарафону.

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«Дуже напружена ситуація. Третю добу не вщухають бої навколо міста, обстріли як по позиціях, так і по самому місту. Ця ніч минула більш-менш спокійно: саме по місту було декілька таких невеличких обстрілів. О 2:55 відбувся авіаракетний удар. Вдарили по так званому нашому місцевому урядовому кварталу. Поки що інформація не надходила на рахунок постраждалих і загиблих цивільних», – розповів Барабаш.

Постійно під ударами ворожої артилерії перебуває Авдіївський коксохімічний завод. Так, 11 жовтня загарбники вкотре вдарили по заводу, влучивши у цистерни з залишками смоли. Там зайнялася пожежа, а росіяни водночас стверджували, що влучили по складу боєприпасів.

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Проте українські війська відбили всі російські атаки навколо Авдіївки та зуміли втримати усі свої позиції.

«Це, мабуть, найбільший наступ за всю повномасштабну війну саме на Авдіївку. Все витримали, всі позиції утримали, всі атаки відбили. Місцями навіть намагалися контратакувати. Звичайно, це точково і не мало якогось системного характеру», – розповів очільник військової адміністрації.

Також зазначається, що 11 жовтня окупанти діяли «трохи за іншим сценарієм».

«Вони не використовували техніку. Більшість їхніх штурмових дій було з використанням суто піхоти. Вони підвозили до свого «передка» десант: групами по 20-30 людей вони його висаджували. Вони одночасно на 10-12 напрямків висовувалися, на різні напрямки до нашої лінії. Дивлячись відео у військових – вони (окупанти – «Главком»), як таргани, намагались десь знайти якусь шпаринку», – описав ситуацію Барабаш.

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Мер також поінформував, що 11 жовтня по території громади прилетіло близько 20 ворожих ракет. Були загиблі і поранені. Серед жертв – 85-річний чоловік. Серед поранених – 69-річний чоловік та 44-річна жінка.

«Два молоді хлопці – представники військової адміністрації – розвозили хліб по старій частині міста. Вони отримали контузії. І дві людини – дуже літній чоловік і його донька – знаходяться під завалами багатоповерхового будинку, який зруйновано внаслідок авіаракетного удару вчора вдень», – додав він.

Раніше аналітики ISW пояснили, чому окупанти активізували спроби атак у Авдіївці.