Депутат Березанської міськради вдарив військового на засіданні сесії (відео)

Чоловік у військовій формі критикував місцеву владу, через що, ймовірно, і сталася бійка

Син мера Березані (Київська область) Володимира Тимченка вдарив військовослужбовця під час засідання сесії міської ради. Відео бійки розлетілося мережею.

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На кадрах видно, як на сесії Березанської міської ради депутат Сергій Тимченко підходить до чоловіка у військовій формі та б'є його кулаком в обличчя.

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Чому посадовець це зробив, незрозуміло. Однак із зали пролунав жіночий вигук про те, що зараз викличуть поліцію, після чого чоловіків швидко розняли.

Нагадаємо, що на Житомирщині командир взводу побив солдата.

Крім того, українського військового в Німеччині побив охоронець готелю.

До слова, гранатометника ЗСУ засудили за відмову їхати під Бахмут. Військового визнали винним та призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.