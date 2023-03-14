Росіяни вдарили по центру Краматорська: є загиблі, зруйновані багатоповерхівки (фото, відео)

Щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу

Російські загарбники сьогодні, 14 березня, обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у багатоквартирні будинки. Щонайменша одна людина загинула. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Як зазначається у повідомленні, щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська.

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«Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники», – повідомив Кириленко.

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Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.