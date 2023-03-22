У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)

Також прозвучала інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги

У Криму по радіо розповіли про підготовку до евакуації з півострова у разі припинення сполучення з материковою частиною Росії. Жителям рекомендували запастися пальним для автомобіля, їжею та зібрати тривожну валізку.

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Окупаційна влада півострова вже заявила, що кілька радіостанцій було зламано. Радник глави псевдореспубліки Олег Крючков повідомив, що приймачі вимикають.

«Надходять повідомлення про перехоплення радіосигналу то однієї, то іншої радіостанцій. Поширюється інформація про евакуацію з півострова за допомогою поромних переправ та інша маячня. Звісно, це брехня», – заявив «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

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Раніше місцеві жителі у соцмережах опублікували відео, як на деяких радіостанціях замість звичайних передач транслюються повідомлення про підготовку до евакуації.

Також прозвучала інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги: пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, не піднімати невідомих предметів, підготувати тривожну валізку.

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Нагадаємо, напередодні окупанти повідомили, що вранці у Севастополі було відбито атаку трьох безпілотників.

До слова, раніше звернення Буданова, а також гімн України лунали в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова.

Крім того, у кількох містах РФ по радіо пролунав сигнал про загрозу ракетного удару. Згодом повідомили, що це був технічних збій. У МНС РФ заявили, що оголошення про повітряну тривогу в кількох російських містах були результатом атаки хакерів.