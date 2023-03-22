Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Також прозвучала інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги

У Криму по радіо розповіли про підготовку до евакуації з півострова у разі припинення сполучення з материковою частиною Росії. Жителям рекомендували запастися пальним для автомобіля, їжею та зібрати тривожну валізку. 

Окупаційна влада півострова вже заявила, що кілька радіостанцій було зламано. Радник глави псевдореспубліки Олег Крючков повідомив, що приймачі вимикають.

«Надходять повідомлення про перехоплення радіосигналу то однієї, то іншої радіостанцій. Поширюється інформація про евакуацію з півострова за допомогою поромних переправ та інша маячня. Звісно, це брехня», – заявив «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

Раніше місцеві жителі у соцмережах опублікували відео, як на деяких радіостанціях замість звичайних передач транслюються повідомлення про підготовку до евакуації.

Також прозвучала інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги: пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, не піднімати невідомих предметів, підготувати тривожну валізку.

Нагадаємо, напередодні окупанти повідомили, що вранці у Севастополі було відбито атаку трьох безпілотників

До слова, раніше звернення Буданова, а також гімн України лунали в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова.

Крім того, у кількох містах РФ по радіо пролунав сигнал про загрозу ракетного удару. Згодом повідомили, що це був технічних збій. У МНС РФ заявили, що оголошення про повітряну тривогу в кількох російських містах були результатом атаки хакерів.

Читайте також: Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо
Теги: Крим SOS відео радіо окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Президент Чехії з'явився на концерті ТНМК: пив чай з паперового стаканчика
27 лютого, 17:01
Поплавський назвав звинувачення студентів «провокацією»
Поплавський публічно образив студентку: Подивися на себе, які ще тобі вареники (відео)
14 березня, 09:15
Окупанти скинули гранату на автомобіль з поліцейськими під Херсоном
Окупанти скинули гранату на автомобіль з поліцейськими під Херсоном
4 березня, 14:36
Ворог б’є з важкої артилерії та атакує дронами: яка ситуація в регіонах
Ворог б’є з важкої артилерії та атакує дронами: яка ситуація в регіонах
7 березня, 12:55
США визнають професіоналізм РФ, а «Тайра» – терористка: опубліковано нові фейки Кремля
США визнають професіоналізм РФ, а «Тайра» – терористка: опубліковано нові фейки Кремля
9 березня, 11:17
Ракетна атака на Україну: на Тернопільщині пошкоджено житловий будинок
Ракетна атака на Україну: на Тернопільщині пошкоджено житловий будинок
9 березня, 11:37
МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС
МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС
9 березня, 12:55
Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство
Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство
15 березня, 20:51
Кремль підлеститься до Сі Цзіньпіна улюбленим десертом
Кремль підлеститься до Сі Цзіньпіна улюбленим десертом
20 березня, 23:14

Події в Україні

Аеророзвідка показала, як знищила особовий склад росіян (відео)
Аеророзвідка показала, як знищила особовий склад росіян (відео)
Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – «Південь»
Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – «Південь»
У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)
У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)
Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні
Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні
Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна
Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна
Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка
Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Росію сколихнув сильний землетрус
78K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
26K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
11K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
9884
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
8822
В Одесі прогримів потужний вибух

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту