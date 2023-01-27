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ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають

Ірина Глотова
glavcom.ua
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
ЄС готує нові санкції проти Білорусі
фото: www.politua.org

ЄС розгляне нові нищівні санкції для  країни Олександра Лукашенка

На Білорусь незабаром може очікувати новий пакет санкцій від ЄС.  Зокрема у ньому йдеться про заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у воєнних цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агентство, нові обмеження включатимуть:

  • заборону на експорт товарів та технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях;
  • санкції на нафту, вугілля, сталь та золото;
  • заходи, спрямовані на авіаційний та енергетичний сектор Білорусі та ключові джерела доходів.

Серед іншого, санкціями передбачені торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг. 

Подібно до санкцій ЄС, запроваджених проти Росії, проєкт містить виключення для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції, а також дозволи на відповідні фінансові операції за участю осіб, що потрапили під санкції.

Законодавство також дозволить ЄС переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Європейський Союз закликає Білорусь припинити сприяння незаконній війні Росії проти України. Якщо ж офіційний Мінськ напряму залучить своїх військових до агресії проти сусідньої країни, то Європа відповість санкціями. 

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що ЄС може прийняти нові санкції проти РФ та Білорусі вже у лютому. Для схвалення нового пакету необхідна підтримка всіх країн-членів Європейського Союзу.

Також Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували прийняти до початку саміту Україна-ЄС.

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Теги: Білорусь санкції інвестиції експорт вугілля Україна золото Європейський союз

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