Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Розпочалася 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України
Міжнародний валютний фонд може надати Україні багаторічний пакет допомоги у розмірі $16 млрд, Японія запроваджує новій санкції проти Росії, американські аудитори прибули в Київ для перевірки. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 січня.
Допомога МВФ Україні
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги у розмірі $16 млрд. Метою програми є «покриття потреб країни та каталізація збільшення міжнародного фінансування, поки Київ намагається дати відсіч російським військам».
Нові санкції Японії проти Росії
З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції для Росії.
Зокрема, країна заморожує активи 22 фізичних осіб та 3 юридичних осіб. В санкційний перелік потрапили міністр юстиції Костянтин Чуйченко, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов, голова ЦВК Елла Памфілова, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.
Міжнародний трибунал для Росії
Міжнародний трибунал або інший механізм для притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні може бути готовий до літа. За словами заступниці державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, яку цитує «Голос Америки», йдеться про злочини проти людяності та воєнні злочини.
«Ми наполегливо працюємо над цим з нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився», – сказала вона на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США.
Аудитори США в Києві
До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються» – місія прибула на фоні корупційних скандалів у міноборони України. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Повідомляється, що у Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte.
Нюанси постачання танків Abrams Україні
Надання Україні Abrams є довгостроковим зобов'язанням Сполучених Штатів Америки. Українські військові отримають танки удосконаленої модифікації М1A2, втім через обмеженість запасів такої техніки процес постачання може розтягнутися на місяці.
Крім того, з танків Abrams приберуть секретну броню. Справа у тому, що федеральна політика забороняє експортувати танки із засекреченими комплектами броні, які використовують збройні сили США, і які включають збіднений уран. США позбавляють танки цього секретного «рецепту» броні перед тим, як продавати їх іншим країнам.
Нагадаємо, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.
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