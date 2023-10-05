Держслужба зайнятості пропонує перекваліфікацію для безробітної молоді

Багато компаній планує розширюватися та збільшувати штат працівників після війни

Передбачається, що попит на деяких кваліфікованих спеціалістів зросте більш ніж наполовину

Державна служба зайнятості оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді, про що повідомила експертна платформа Career Hub, яка брала участь в роботі над ними.

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Повідомляється, що було оновлено навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді для отримання таких часткових професійних кваліфікацій:

особливості монтажу та експлуатації сонячних панелей;

монтаж, технічне обслуговування та ремонт електропроводок і освітлювальних електроустановок та мереж;

збирання опалубки простих видів, виготовлення арматурних сіток і каркасів та приготування бетонних сумішей;

розпалубка та розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій.

Передбачається, що попит на кваліфікований персонал у галузі відновлюваної енергетики зросте на 61% - йдеться про фахівців з проєктування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики.

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Крім того, багато компаній будівельного сектору планує розширюватися та збільшувати штат працівників після завершення війни – серед пріоритетних професій бетонярі, малярі, електрогазозварники, верстатників деревообробних верстатів та дизайнери.

Для того, щоб потрапити на навчання й отримати часткову професійну кваліфікацію, потрібно мати статус безробітного та бути зареєстрованим державним центром зайнятості. Далі необхідно звернутися до кар'єрного радника центру зайнятості та повідомити про наміри пройти навчання та отримати сертифікат на навчання.

Для зареєстрованих безробітних навчання оплачуватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.