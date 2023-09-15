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Повітряні сили уточнили, коли США розпочнуть тренування українських пілотів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили уточнили, коли США розпочнуть тренування українських пілотів
фото з відкритих джерел

Українські пілоти з бойовим досвідом вже почали тренуватися на F-16 в Данії

Українські пілоти розпочнуть навчання у Сполучених Штатах Америки у вересні. Спочатку їх навчатимуть англійської мови в Техасі. Про це в інтерв'ю NV заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«США вже дали дозвіл. Ми на це довго чекали. Де, як не в США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є і інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів», – розповів Ігнат.

Він також уточнив, що українські пілоти з бойовим досвідом вже почали тренуватися на F-16 в Данії.  Їх разом з наземним персоналом відправили туди «ближче до Дня Незалежності».

У свою чергу у Британії також проходять підготовку українські пілоти, але без бойового досвіду. Тому навчання буде тривалішим, додав речник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що географія країн, де відбуватиметься навчання, розшириться.

Нагадаємо, наприкінці серпня Данія оголосила про початок навчання українських пілотів.

 Як повідомлялося, зарубіжні союзники склали програму навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 з урахуванням побажань української сторони. Навчальний курс не має чітких часових рамок. 

Теги: Данія навчання Юрій Ігнат авіація війна США

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