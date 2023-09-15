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Українські біженці сплатили рекордні податки до бюджету Чехії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські біженці сплатили рекордні податки до бюджету Чехії
Українці активно сплачують податки у Чехії
колаж із відкритих джерел

У Чехії за останній час знайшли роботу 113 тисяч українців

Українські біженці що перебувають у Чехії, роблять великий внесок у розвиток економіки цієї країни. Про це пише proukrainu.blesk.cz.

Наразі у країні офіційно зареєстровано 367,7 тис. українських біженців із візами тимчасового захисту. У Чехії підрахували внесок працевлаштованих біженців із України в економіку країни. 2023 року українці заплатять 12-15 млрд чеських крон податків і зборів. У повідомленні йдеться, що в країні вже працевлаштовано 113 тис. осіб із тимчасовим захистом.

«З липня, коли ми посилили правила соціальної допомоги, кількість працевлаштованих біженців зростає – це понад 9 тис. осіб на чеському ринку праці», – повідомив міністр праці Маріан Юречка.

За його словами, бюджет країни за середніми підрахунками отримає близько 12-15 мільярдів чеських крон (від півмільярда долларів). «Потрібно дивитися на це крізь призму дуже сильного внеску українських працівників-біженців у все чеське суспільство», – заявив міністр.

Маріан Юречка розповів, що українці у Чехії працюють у сферах послуг, охорони здоров'я, соціальної допомоги.

Але в Чехії мають намір переглянути соціальну допомогу. У міністерстві праці оцінять результати скорочення підтримки з липня та зміни у доходах сімей. Профільний міністр повідомив, що коригування правил допомоги буде помірним.

Станом на 10 вересня 2023 року за даними МВС країни, у Чехії перебуває 367,7 тис українських біженців із візами тимчасового захисту.

Нагадаємо, лише близько 10% українських біженців, які опинились у Чехії, планують найближчим часом повернутися на батьківщину. Про це свідчить опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у рамках дослідження ситуації серед переміщених осіб.

Зазначається, майже три чверті респондентів прожили далеко від дому понад дев'ять місяців. Кількість тих, хто колись хоче повернутися додому неухильно падає: у другому кварталі таких було 66%, тоді як минулої осені цей показник становив 75%. Тільки 10% українців хотіли б якнайшвидше повернутися на колишнє місце проживання, а 75% осіб, які отримали в Чехії тимчасовий захист, наразі не мають наміру кудись переїжджати.

До слова, Чехія оголосила про надання стипендіальної підтримки українським студентам, що має розширити можливості навчання та зміцнити двосторонні відносини. Про це розповідає Міністерство освіти та спорту Чеської Республіки.

Програма сприяння навчанню передбачає допомогу студентам з України у реалізації їх академічних прагнень та отриманню освіти у різних галузях. Пропонується кілька варіантів стипендій, що покривають стандартну тривалість навчання. Йдеться про стипендію на магістерській програмі з річним підготовчим курсом чеської мови, яка є мовою навчання. 

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Теги: міністр податки бюджет війна Чехія українці навчання біженці правила

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