Вплив війни на навчання: скільки дітей вважають, що їхні знання погіршилися
Війна, втома та дистанційне навчання негативно вплинули на успішність школярів України
Майже 60% опитаних дітей розуміють, що їхні знання суттєво погіршилися. Негативно впливають на успішність учнів втома та дистанційне навчання. Про це свідчать результати опитування, проведеного Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ через U-Report.
59,9% учнів вважають, що їхні знання з певних предметів погіршилися. До трійки основних причин, що вплинули на успішність, увійшли:
- втома та стрес (55,2%);
- навчання онлайн (51,9%);
- неадаптованість навчальної програми під формат навчання (37,6%).
Список предметів, з якими респонденти відчули найбільші труднощі, очолюють математика (68,2%), хімія (39,7%) та фізика (39,4%).
Також 64,8% учнів шкіл та студентів зазначили, що пропускали заняття минулого року. Основними причинами пропусків занять стали:
- відсутність електроенергії (50%);
- тривоги та обстріли (49,3%);
- втома (39,3%).
60,7% учнів заявили, що готові приділяти додатковий час на освоєння матеріалу а майже 64% сказали, що індивідуальний графік є найкращим інструментом для надолуження пропущеного.
Зазначимо, опитування щодо втрат у навчанні проводилося онлайн на платформі U-Report з 5 по 14 серпня 2023 року. У ньому взяли участь 2 164 респонденти в Україні та за кордоном віком від 14 до 20 років.
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