Вплив війни на навчання: скільки дітей вважають, що їхні знання погіршилися

Більше половини респондентів заявили, що пропускали заняття минулого року

Війна, втома та дистанційне навчання негативно вплинули на успішність школярів України

Майже 60% опитаних дітей розуміють, що їхні знання суттєво погіршилися. Негативно впливають на успішність учнів втома та дистанційне навчання. Про це свідчать результати опитування, проведеного Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ через U-Report.

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59,9% учнів вважають, що їхні знання з певних предметів погіршилися. До трійки основних причин, що вплинули на успішність, увійшли:

втома та стрес (55,2%);

навчання онлайн (51,9%);

неадаптованість навчальної програми під формат навчання (37,6%).

Список предметів, з якими респонденти відчули найбільші труднощі, очолюють математика (68,2%), хімія (39,7%) та фізика (39,4%).

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Також 64,8% учнів шкіл та студентів зазначили, що пропускали заняття минулого року. Основними причинами пропусків занять стали:

відсутність електроенергії (50%);

тривоги та обстріли (49,3%);

втома (39,3%).

60,7% учнів заявили, що готові приділяти додатковий час на освоєння матеріалу а майже 64% сказали, що індивідуальний графік є найкращим інструментом для надолуження пропущеного.

Зазначимо, опитування щодо втрат у навчанні проводилося онлайн на платформі U-Report з 5 по 14 серпня 2023 року. У ньому взяли участь 2 164 респонденти в Україні та за кордоном віком від 14 до 20 років.