Міністерка соцполітики розповіла, скільки дітей стали сиротами через війну в Україні

Міністерство працює над тим, щоб діти перебували у прийомних родинах або будинках сімейного типу

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, що 67 тис. дітей, які втратили батьків, виховуються в родинах. 5,5 тис. дітей знаходяться у різних закладах, зазначила посадовиця в інтерв’ю «Українській правді».

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За словами міністерки, наразі відбувається перехід з інтернатної системи на сімейні будинки, щоб у дітей була можливість відвідувати школи та жити в родині. В інституціях здебільшого проживають діти, які мають батьків, не позбавлених прав.

«Повних сиріт – 5,5 тис. – не так вже й багато. І зараз ми і для них шукаємо рішення, щоб вони перебували у прийомних родинах або в будинках сімейного типу», – розповіла Жолнович.

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Вона зазначила, що на дитину, яка виховується в інтернаті, сукупно витрачається більше коштів і це гроші з обласних бюджетів. Натомість родинам платить державний бюджет.

«Ми виплачуємо 2,5 прожиткового мінімуму на кожну здорову дитину і 3,5 – на кожну з інвалідністю, якщо вона виховується у прийомній родині. В ту ж родину йде пенсія по втраті годувальника, соціальні стипендії тощо. Сумарно підтримка є, але нам зараз бракує популяризації прийомних родин, навчання й підтримки», – повідомила міністерка.

Також вона підкреслила, що зараз процедура всиновлення спрощується. Перший крок – це можливість подати заявку на усиновлення і на те, щоб стати прийомними батьками, в «Дії», після чого процес будуть відстежувати на рівні держави.

«Раніше просто подавали заяву до служби у справах дітей у своїй громаді, а по лінії держави не видно було, чи пропонують батькам дітей, чи ні. Коли це буде «Дія», ми бачитимемо всіх претендентів, які хочуть усиновити дітей, і зможемо їх супроводжувати, а також усіх дітей, що на обліку. Це має спростити обмін даними і, думаю, процедура буде набагато простішою», – додала Оксана Жолнович.