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Неповнолітні в Україні можуть офіційно працювати? Роз’яснення Держпраці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Неповнолітні в Україні можуть офіційно працювати? Роз’яснення Держпраці
Трудовий договір із неповнолітнім працівником укладається лише у письмовій формі
фото: osvitanova

Для неповнолітніх працівників діє цілий ряд обмежень та пільг 

Неповнолітні працівники хоч і мають такі ж права, що й повнолітні, користуються деякими пільгами щодо охорони праці, робочого часу та відпусток. Державна служба України з питань праці роз’яснила всі нюанси з приводу працевлаштування підлітків.

Держпраці повідомила, що, згідно з Кодексом законів про працю дозволяється працювати з 16 років, але особа може піти на роботу і з 15 років, якщо на це дав згоду один із батьків або особа, яка їх замінює.

Також допускається оформлення 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, яка не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Але це можливо лише у вільний від навчання час та з дозволу одного з батьків або особи, яка їх замінює.

Робочий тиждень неповнолітніх коротший, ніж у дорослих працівників:

  • 16-18 років – до 36 годин на тиждень;
  • 15-16 років – до 24 годин на тиждень;
  • учні 14-15 років (під час канікул) – до 24 годин на тиждень.

Державна служба підкреслила, що трудовий договір із неповнолітнім працівником укладається лише у письмовій формі, при цьому у підлітка не повинно бути медичних протипоказань. Він має пройти медичне обстеження з отриманням відповідної довідки, яке має проводитись щорічно до набуття 21-річного віку.

Окрім цього, роботодавець не може встановлювати випробувальний термін для неповнолітніх під час прийому на роботу.

Неповнолітні в Україні можуть офіційно працювати? Роз’яснення Держпраці фото 1

Нагадаємо, українським школярам, які навчаються дистанційно, почнуть видавати ноутбуки та планшети – в першу чергу гаджети отримають діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Спочатку гаджети передають до закладів, які знаходяться в областях з переважно дистанційним форматом навчання – Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська та Херсонська області.

Теги: державна служба навчання робота

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