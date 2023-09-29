Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
фото з відкритих джерел

Німці не у захваті від міграційної політики своєї країни

Серед населення Німеччини погіршилося ставлення до міграційної політики влади, а більшість жителів ФРН виступають за її посилення та обмеження кількості біженців. Про це свідчать результати соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD, пише Deutsche Welle.

Переважна кількість опитаних – 73% – вважають: система розміщення та розподілу біженців у Німеччині працює «погано» або «дуже погано». Лише 19% респондентів високо оцінили роботу системи. Це нове мінімальне значення, зазначає ARD, адже приміром у вересні 2018 року 43% німців називали місцеву міграційну систему успішною.

Крім того, 78% опитаних розкритикували якість інтеграції біженців у суспільство чи ринок праці Німеччини.

Вимірювання громадської думки показало і зростання критичного ставлення німців на адресу мігрантів. 64% опитаних заявили, вбачають більше недоліків у міграційній політиці – це на 10 відсоткових пункти більше, ніж у травні цього року. Ті ж 64% німців виступають за те, щоб Німеччина приймала менше біженців. Це на 12 пунктів більше, ніж у травні цього року.

Також 27% підтримують збереження нинішнього рівня прийому мігрантів, і лише 5% виступають за прийом більшої кількості іноземців.

Дедалі більше німців підтримують і посилення контролю за міграцією: 82% опитаних виступають за посилення прикордонного контролю, 77% - за укладення угод про біженців з африканськими державами, а 69% – за включення Алжиру, Марокко та Тунісу до списку «безпечних країн».

Станом на кінець червня 2023 року кількість людей, які живуть у Німеччині, які втекли з інших країн, досягла нового максимального показника за останні десятиліття. Як біженці в центральному регістрі іноземців ФРН значилися 3,26 млн осіб – на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, із початку наступного року Німеччина підвищить соціальні виплати, у т.ч. ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією. Про це повідомляє на tagesschau.de.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.

Читайте також: Доступно вісім варіантів: де українські біженці можуть знайти житло у Німеччині
Теги: біженці населення Марокко безробіття ринок Німеччина соцопитування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по Вугледару: загинуло подружжя
Окупанти вдарили по Вугледару: загинуло подружжя
2 вересня, 22:16
Перспективна німецька машина FlaRakPz зенітного комплексу малої дальності.
Німеччина робить власний зенітно-ракетний комплекс малої дальності
8 вересня, 20:42
Європа та США думають, як інтегрувати українок у суспільство
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
5 вересня, 08:56
Біля Саратова РФ почалася масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу
Біля Саратова РФ почалася масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу
14 вересня, 07:56
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
15 вересня, 21:00
Росіяни активно готуються до мобілізації на окупованих територіях
Росіяни активно готуються до мобілізації на окупованих територіях
16 вересня, 05:52
Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва потягом з Польщі
До Києва з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Німеччини
11 вересня, 09:05
Продовження тимчасового захисту забезпечить підтримку для понад 4 млнукраїнців, які користуються захистом у всьому ЄС
Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист для біженців з України
19 вересня, 22:29
Біженці зможуть матимуть таке ж право голосувати на виборах, як і німці
Розширення прав біженців: голова МВС Німеччини дала обіцянку
21 вересня, 08:44

Соціум

Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
Половина населення Нагірного Карабаху покинула регіон
Половина населення Нагірного Карабаху покинула регіон
Блекаут у Курській області: з’явилося відео операції
Блекаут у Курській області: з’явилося відео операції
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
Країна НАТО незабаром може отримати проросійського лідера
Країна НАТО незабаром може отримати проросійського лідера
У Курській області блекаут: безпілотники вдарили по підстанції (відео)
У Курській області блекаут: безпілотники вдарили по підстанції (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
69K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
46K
Рада пропонує пришвидшити закриття шкіл в Україні
39K
Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
24K
Нардепка написала заяву в поліцію на Арестовича через його висловлювання про жінок
19K
«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни

Новини

Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 04:54
29 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Вчора, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Вчора, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту