Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування

Німці не у захваті від міграційної політики своєї країни

Серед населення Німеччини погіршилося ставлення до міграційної політики влади, а більшість жителів ФРН виступають за її посилення та обмеження кількості біженців. Про це свідчать результати соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD, пише Deutsche Welle.

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Переважна кількість опитаних – 73% – вважають: система розміщення та розподілу біженців у Німеччині працює «погано» або «дуже погано». Лише 19% респондентів високо оцінили роботу системи. Це нове мінімальне значення, зазначає ARD, адже приміром у вересні 2018 року 43% німців називали місцеву міграційну систему успішною.

Крім того, 78% опитаних розкритикували якість інтеграції біженців у суспільство чи ринок праці Німеччини.

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Вимірювання громадської думки показало і зростання критичного ставлення німців на адресу мігрантів. 64% опитаних заявили, вбачають більше недоліків у міграційній політиці – це на 10 відсоткових пункти більше, ніж у травні цього року. Ті ж 64% німців виступають за те, щоб Німеччина приймала менше біженців. Це на 12 пунктів більше, ніж у травні цього року.

Також 27% підтримують збереження нинішнього рівня прийому мігрантів, і лише 5% виступають за прийом більшої кількості іноземців.

Дедалі більше німців підтримують і посилення контролю за міграцією: 82% опитаних виступають за посилення прикордонного контролю, 77% - за укладення угод про біженців з африканськими державами, а 69% – за включення Алжиру, Марокко та Тунісу до списку «безпечних країн».

Станом на кінець червня 2023 року кількість людей, які живуть у Німеччині, які втекли з інших країн, досягла нового максимального показника за останні десятиліття. Як біженці в центральному регістрі іноземців ФРН значилися 3,26 млн осіб – на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року.

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Нагадаємо, із початку наступного року Німеччина підвищить соціальні виплати, у т.ч. ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією. Про це повідомляє на tagesschau.de.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.