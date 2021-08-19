У яких регіонах найвищі тарифи та ціни на їжу

Найбільші платіжки отримують мешканці столиці

Протягом першого кварталу 2021 року сім’ї, які проживають у Закарпатській області, щомісяця витрачали на продукти харчування 8373,91 грн, що є найбільшим показником серед усіх областей в Україні. Про це повідомляє Держстат.

Згідно з оприлюдненими даними, на другому місці за видатками сім’ї на продукти харчування – Івано-Франківська область (6904,19 грн), а на третьому – Волинська (6176,11 грн).

Найдорожче обходяться платіжки за воду, електроенергію, газ та інші види палива жителям Києва (3188,65 грн), на другому місці – Закарпатська область (2651,96 грн), а на третьому – Київська область (2571,18 грн).

Нагадаємо, агрохолдинги нещадно грабують українських громадян, продаючи олію за ціною значно вищою, ніж в Європі, і це відбувається за мовчазної згоди Антимонопольного комітету.

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