Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: «Метінвест» поділився практиками залучення та адаптації ветеранів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: «Метінвест» поділився практиками залучення та адаптації ветеранів
У «Метінвесті» створена ціла екосистема адаптації ветеранів
фото: metinvestholding.com

Фокус на психоемоційному стані та професійній інтеграції – «Метінвест» презентував свої практики адаптації ветеранів

Наразі лише 45 із 200 найбільших компаній України мають формалізовану ветеранську політику, а 23% ветеранів стикалися з дискримінацією при працевлаштуванні. Такі дані містяться в аналітичному дослідженні Top Lead «Ветерани після війни: як забезпечити гідність на роботі», яке підготували у співпраці з Міністерством у справах ветеранів та Українським ветеранським фондом.

Презентація дослідження відбулася у межах форуму «Ветеранські ініціативи». На ньому «Метінвест» представив одну зі складових екосистеми (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок – напрямок фізичного та ментального здоров’я. 

«Метінвест» підходить до ветеранських програм як до довгострокової системної політики, у якій важливі не лише ініціативи, а й сталі механізми їх підтримки. Фокус на психоемоційному стані, медичному супроводі, професійній та соціальній інтеграції, роботі з колективами – це той інструментарій, який дозволяє повертати ветеранів не просто до роботи, а до повноцінного життя», – про це під час заходу розповіла Світлана Парова, керівниця проєктів з реінтеграції ветеранів «Метінвесту».

За її словами, тема здоров’я зазначається ветеранами як пріоритет номер один. Тому цей напрямок є важливою частиною ветеранської політики. «Метінвест» працює над вдосконаленням та розширенням програм цього напрямку, контролює їх якість.

«Одна з перших програм – «Метінвест» – разом», сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їх родин. Для ветеранів ми додали опцію консультації з військовими психологами та групові зустрічі «Побратим», де ветерани в форматі рівний-рівному і під модерацією досвідчених психологів діляться досвідом адаптації до мирного життя», – зазначила Світлана.

Крім того, для покращення фізичного та психологічного стану ветеранів, «Метінвест» разом з проєктом «Серце Азовсталі» розпочав програму ветеранських кемпінгів в Карпатах – це реабілітація для ветеранів в горах, що поєднує психологічну підтримку, оздоровлення, фізичну активність та спілкування у колі довіри.

«Ми переглянули політику медичного страхування і запустили програму «Ветеран» для ветеранів в перший рік після демобілізації. Ця програма має збільшений ліміт на стоматологічні послуги, розширене медикаментозне забезпечення, покриває лікування хронічних хвороб, лікування травм та поранень, здобутих в період служби. Також для ветеранів у нас діє реабілітація через плавання «Вільні хвилі», з акцентом на інклюзивність», – підкреслила Парова.

Екосистема (ре)інтеграції ветеранів включає в себе і напрямок підготовки колективів до повернення ветеранів. На постійній основі проводяться навчання, мета яких пояснити, як коректно взаємодіяти з ветеранами. Акцент на повазі, уникненні стереотипів й побудові довіри.

«Також на підприємствах «Метінвесту» вже стало доброю традицією проводити невеличкі заходи для ветеранів та їх родин – ветеранські толоки, тури вихідного дня, вікторини, спортивні змагання тощо. І такі заходи дуже добре сприяють соціальній адаптації ветеранів», – наостанок зазначила спікерка «Метінвесту».

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є рекордсменом серед приватних компаній з працевлаштування ветеранів в Україні. Від початку великої війни майже кожен п’ятий працівник компанії пішов до війська. Нині до роботи повернулося 959 ветеранів: тут їм забезпечують психологічний супровід, програми адаптації та освіти.

У «Метінвесті» створена ціла екосистема адаптації ветеранів: вона охоплює програми психологічної підтримки, реабілітації, перенавчання, надання вищої освіти та підготовку колективів до повернення ветеранів. На реалізацію програм у 2025 році заплановано приблизно $550 тис.

Читайте також:

Теги: ветеран навчання реабілітація освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дистанційне навчання в Україні скасують? Що не так із наказом Міносвіти
Дистанційне навчання в Україні скасують? Що не так із наказом Міносвіти
Вчора, 11:12
Загальна сума на канцтовари складає близько 2700 грн
Що можна купити на 5 тис. грн від держави: інструкція для батьків першокласників
15 липня, 10:49
Для вступу до фахових коледжів або профтехучилищ НМТ не потрібен
Три альтернативи: що робити, якщо абітурієнт не склав НМТ у 2025 році
8 липня, 13:11
Новий розділ у застосунку стане цифровим простором для ветеранської спільноти і їхніх родин
У «Дії» зʼявився новий розділ для ветеранів: перелік послуг
7 липня, 17:59
Труну з тілом Вадима Балу Пахомова покрили Національним прапором України
Відспівували там, де й хрестили. Київ попрощався з 21-річним військовим Вадимом Пахомовим
3 липня, 19:09
Більшість школярів вже у 10-12 років знають, ким хочуть стати
Школярі врятують ринок праці в Україні: прогноз
28 червня, 10:49
Зазвичай результати тестування дійсні для вступу протягом трьох років
НМТ-2025: скільки часу дійсні результати і що потрібно знати абітурієнтам
24 червня, 13:33
У ліцеї зазначають, що Єлизавета є не лише зразковою ученицею, а й символом сили та таланту української молоді
У Дніпрі школярка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів
21 червня, 05:26
Вперше в Україні: надземну територію шахти облаштовано для роботи ветеранів з інвалідністю
Вперше в Україні: надземну територію шахти облаштовано для роботи ветеранів з інвалідністю
19 червня, 18:05

Суспільство

Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: «Метінвест» поділився практиками залучення та адаптації ветеранів
Діалог, реабілітація та фокус на психоемоційному стані: «Метінвест» поділився практиками залучення та адаптації ветеранів
Однопартієць Фаріон назвав тих, хто її убив
Однопартієць Фаріон назвав тих, хто її убив
За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 рази
За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 рази
Поліг в ході боїв за Донецький аеропорт. Згадаймо Андрія Ременюка
Поліг в ході боїв за Донецький аеропорт. Згадаймо Андрія Ременюка
В Україні хмарно, у деяких областях дощитиме: прогноз погоди на 18 липня
В Україні хмарно, у деяких областях дощитиме: прогноз погоди на 18 липня
Держава Україна дала УПЦ МП місяць для розірвання стосунків з РПЦ
Держава Україна дала УПЦ МП місяць для розірвання стосунків з РПЦ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
7296
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
7094
Путін дав Героя Росії Герою України
5134
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3162
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua