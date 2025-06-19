Вперше в Україні: надземну територію шахти облаштовано для роботи ветеранів з інвалідністю

Створення належних умов праці дає ветеранам можливість на рівних із іншими реалізовувати свої професійні амбіції

ДТЕК Енерго вперше в Україні адаптував та облаштував надземну територію однієї із шахт компанії на Дніпропетровщині для працевлаштування ветеранів з інвалідністю. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Енерго.

Зазначається, що реалізація цього проєкту є частиною програми підтримки ветеранів на підприємствах, адже понад 4,6 тис. співробітників компанії долучилися до захисту України в лавах ЗСУ. Створення належних умов праці дає ветеранам можливість на рівних із іншими реалізовувати свої професійні амбіції, працювати та отримувати стабільний дохід.

«Ветеранів та ветеранок чи людей з інвалідністю через військові дії стає все більше і вони становитимуть значну частину українського ринку праці. Тому ми маємо бути до цього готовими та створити гідні та інклюзивні умови праці. Рухаємося до того, щоб бути серед перших великих промислових компаній України, які системно облаштовують інклюзивне середовище для людей з інвалідністю, сприяють їхньому працевлаштуванню та професійній самореалізації», – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

В ході реалізації пілотного проєкту було зроблено все можливе, щоб зробити робочий простір доступним, а головне – безпечним для працевлаштування людей з інвалідністю з максимально-можливою в цих умовах кількістю травм.

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Також в компанії активно працюють над завершенням створення універсального інструменту – каталогу робочих місць для працевлаштування ветеранів з інвалідністю, який буде використовуватися на підприємствах компанії.

Раніше повідомлялось, що в ДТЕК Ріната Ахметова створили окрему страхову програму для ветеранів «Ветеран+». В ній збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.