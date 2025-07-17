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Дистанційне навчання в Україні скасують. Що не так із наказом Міносвіти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дистанційне навчання в Україні скасують. Що не так із наказом Міносвіти
фото з відкритих джерел

Тепер влада шукатиме методи, як вивести дітей на офлайн навчання

В Україні з 18 липня можуть скасувати наказ Міністерства освіти і науки №1112 щодо дистанційного навчання у школах. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

«У п’ятницю буде скасований наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років – за Covid, повномасштабну війну – будемо шукати цей шлях», – зазначив він.

Тепер влада шукатиме методи, як вивести дітей на офлайн навчання.

Що передбачає наказ №1112?

Документ обмежує право вибору закладу освіти. Зокрема, згідно з наказом, з 1 вересня 2025 року учні-ВПО мають навчатися очно в школі за місцем проживання. І якщо для одних дітей перехід до нової школи проблем не викличе, то для інших – це може бути додатковий стрес на фоні переїзду, психологічних труднощів чи пережитих жахів війни.

Обмеження доступу до дистанційної освіти. Зокрема, для дистанційних класів встановлюється вимога за кількістю учнів – не менш як 20 дітей. Така норма суперечить чинному Закону «Про повну загальну середню освіту», згідно з яким у класі має бути щонайменше п’ять учнів.

Навчання в українських школах дітям із тимчасово окупованих територій. За пропозицією МОН, діти з ТОТ можуть навчатися дистанційно на педагогічному патронажі. Однак для цього їхні батьки мають написати спеціальну заяву, надати в ній свої персональні дані й дати згоду на їх обробку. А з огляду на те, як окупанти відстежують зв’язки людей з Україною, це може наражати на небезпеку українців з ТОТ.

Безпека дітей у прифронтових зонах. Багато шкіл не мають укриттів або вони не відповідають вимогам. Та й сама дорога до школи у регіонах, які постійно під обстрілами, може бути небезпечною. 

Зміни, які ухвалили в червні

Ще нещодавно, 22 червня, Міністерство освіти й науки України ухвалило зміни щодо того, як організовуватимуть дистанційне навчання під час війни. Ці нововведення є частиною проєкту «Школа офлайн». Проте, ймовірно, і цей документ буде скасовано.

Зазначалося, що зміни стосуються двох важливих документів Міносвіти: наказів №1112 від 7 серпня 2024 року (про який і повідомив Федоров) та №1115 від 8 вересня 2020 року. Їх готували, враховуючи побажання людей та потреби шкіл у прифронтових і прикордонних районах.

За новими правилами, у дистанційному класі зазвичай має бути не менше 20 учнів. Однак школи можуть зменшити цю кількість: до 10 учнів для закладів на окупованих, прифронтових територіях. Також у селах і селищах по всій Україні, та до 15 учнів для шкіл в інших містах. Ці вимоги не діють для спеціалізованих шкіл. Також передбачалося, що школа може працювати дистанційно, навіть якщо в ній немає всіх класів. Наприклад, якщо відсутні не більше двох паралелей класів (якщо є 1-6 та 8-11 класи, але немає 7-го).

З’являються й особливі правила для дітей, які вчаться за кордоном або на окупованих територіях. Учні в межах одного дистанційного класу повинні навчатися за однією освітньою програмою, що допоможе вчителям ефективніше працювати з дітьми в різних умовах. Якщо дитина за кордоном вже відвідує місцеву школу, вона може додатково вивчати українські предмети (українознавчий компонент) в українській дистанційній школі (5-8 годин на тиждень). Якщо ж дитина взагалі не ходить до місцевої школи за кордоном, вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українській школі. Також доступні індивідуальні форми навчання – екстернат (здавати іспити самостійно) без відвідування школи, або сімейна форма, коли батьки навчають дитину вдома.

Скільки українських дітей навчаються за кордоном

За даними Міністерства освіти і науки України, станом на січень 2025 року 355 747 українських дітей за кордоном навчалися одночасно у двох школах: дистанційно в українських і очно – у школах країни перебування. 

Частина шкіл із 1 вересня може закритися

Минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад. Згідно з рішенням Кабміну, до розрахунку освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року будуть включені лише ті школи, де навчається понад 45 дітей.

Школа офлайн

«Школа офлайн» – проєкт Міністерства освіти і науки України, яка реалізується у співпраці з профільним віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим. Її мета – повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, – створити умови для якісної та ефективної дистанційної освіти.

Теги: міністр освіта школа наказ навчання Михайло Федоров дитина

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