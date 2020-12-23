Уряд спростив отримання житла для переселенців

Раніше можна було отримати житло лише за місцем, де переселенець знаходиться протягом року на обліку

Раніше можна було отримати житло лише за місцем, де переселенець знаходиться протягом року на обліку

Кабмін дозволив переселенцям отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті

Кабінет Міністрів України дозволив тимчасово переміщеним особам отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Згідно з повідомленням пресслужбм Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Кабмін, зокрема, вніс зміни до порядку надання у тимчасове користування житлових приміщень із фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, якими спростив отримання житла.

Тепер переселенці зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, як це було до цього часу. Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщеної особи немає можливості забрати його особисто.

Зміни також передбачають, що органи місцевого самоврядування визначатимуть додаткові критерії, за якими надаватиметься житло.

До слова, за зруйноване окупантами житло на Донбасі Україна виплатить 120 млн грн компенсацій. Цього року вперше Мінреінтеграції розпочало виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано внаслідок збройної агресії Росії.

Також Главком повідомляв що в Україні сироти старше 23 років отримають право на житло поза чергою.