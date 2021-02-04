Кредитні борги переселенців. Рада скасовує штрафи за «прострочку»

За відповідний законопроєкт №2329 щодо обмеження для переселенців розміру відсотків за користування кредитом (позикою), які нараховуються протягом встановленого договором часу в першому читанні проголосували 333 депутати.

Згідно законопроєкту, загальна сума відсотків за договорами, боржниками за якими є ВПЛ, не може перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну сплати тіла кредиту. Проєкт закону забороняє нараховувати та стягувати з переселенців штрафи за їх прострочення.

Внутрішньо переміщені особи також звільняються від сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також відсотків річних від простроченої суми.

Законопроєкт також пропонує заборону на поступку, продаж або іншу передачу прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики з переселенцями на користь інших осіб. Це не дозволить банкам та іншим кредиторам передавати право вимоги боргу колекторським або іншим компаніям.

Зазначено, що зміни торкнуться лише тих боржників, які до початку АТО/ООС сумлінно виконували грошові зобов'язання, але не тих, хто після окупації Донбасу не здійснив жодного платежу.

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