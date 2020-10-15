Як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі: роз’яснення Мін’юсту



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Переселенці можуть скористатися правом на отримання компенсації за зруйноване на Донбасі житло

Отримати компенсацію можна у розмірі не більше 300 тисяч гривень

Цього року внутрішньо переміщені особи можуть скористатися правом отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі, але не більше 300 тис. грн. Для цього потрібно зібрати пакет документів. Про процедуру отримання компенсації розповіли у пресслужбі Мін’юсту.

«Вже цього року внутрішні переселенці можуть скористатися правом на отримання компенсації за зруйноване на Донбасі житло. Компенсація надається постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року. Розмір компенсації визначатиметься за опосередкованою вартістю спорудження житла у регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Так, щоб отримати грошову компенсацію необхідно виконати кілька кроків:

1. Подати до органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації або ЦНАП за місцем розташування зруйнованого житла перший пакет документів:

заяву про проведення обстеження житла;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім іноземців та осіб без громадянства);

нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності на житло на момент подання заяви.

2. Протягом 5 календарних днів з моменту надходження заяви заявник отримує повідомлення про рішення та дату проведення обстеження житла, яке здійснюється у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття такого рішення.

3. Протягом 3 робочих днів з моменту проведення обстеження безоплатно заявник отримує від органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації: акт обстеження житла; довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

4. Зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на зруйноване житло.

5. Подати до органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації або ЦНАП за місцем розташування зруйнованого житла другий пакет документів:

заяву про виплату грошової компенсації;

копію довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;

копію акту обстеження житла;

інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням.

6. Протягом 3 робочих днів з дати прийняття постраждалому надсилається рішення щодо надання (із зазначенням розміру) або відмови у наданні грошової компенсації.

7. У разі прийняття позитивного рішення, гроші надійдуть на банківський рахунок постраждалого.

У Державному бюджеті Украйни на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 мільйонів гривень