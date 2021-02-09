Як живе село для єврейських біженців, які втекли від російських окупантів на Донбасі

150 євреїв, що залишилися без даху над головою під час війни в Україні, живуть тепер в містечку Анатовка (Анатівка).

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Украинская деревня Анатовка (на украинском – Анатевка), известная всему миру по бессмертному произведению Шолом–Алейхема «Тевье–молочник», живет и процветает. Вот уже 5 лет это не литературная фантазия великого еврейского писателя, а реально существующий населенный пункт.

Пять с половиной лет назад главный раввин Украины Моше–Реувен Асман основал новый поселок для еврейских беженцев из объятой войной Восточной Украины (Донецкая и Луганская области). Новое поселение Асман назвал Анатовка. Это название хорошо знакомо всем, кто читал повесть «Тевье–молочник» Шолом–Алейхема или смотрел популярный мюзикл «Скрипач на крыше». Сегодня в деревне проживают 150 человек, а в ближайшие месяцы к ним присоединятся еще 150 еврейских беженцев.

Раввин Асман, мечтавший о создании подобного места, с волнением рассказывает о детях, которые родились в Анатовке, а также о еврейских детях из Киева, приезжающих в деревню для обучения в местной школе. «Я горжусь не только тем, что мы смогли спасти людей, потерявших буквально все, но и тем, что мы сделали это самым достойным образом, – говорит Асман. – У нас даже столовая выглядит, как ресторан. Беженцы покинули насиженные места, потеряв имущество, без копейки денег, без одежды. А сегодня они помогают другим людям. Они шьют больничную одежду, готовят еду для других людей, производят мезузы и сувениры, пользующиеся большим спросом».

В мастерской по изготовлению сувениров ( Фото: Эдуард Докс, Шмуэль Асман )

Из Киева до нового поселка можно добраться на такси всего за 40 минут. В 2015 году здесь состоялась церемония закладки первого камня. А теперь это уютный поселок: новые дома, три школы, в которых получают знания 350 детей – более 200 в общеобразовательной школе и около 70 в школе «Талмуд–Тора». Есть также и школа для девочек. А скоро, по словам раввина Асмана, в Анатовку переедет детский дом из города Ирпень. «Вот это трехэтажное здание – самый большой хедер («Талмуд–Тора» и одновременно маленькая йешива) в Украине, – объясняет Асман. – Мальчики получают тут ультраортодоксальное образование с использованием самых современных технологий. Немало времени уделяется изучению английского языка и компьютерных дисциплин». Обычная деревня В деревне живет сын Асмана, 28–летний раввин Шмуэль Асман, отвечающий за систему образования в Анатовке. К нему обращаются за помощью сотни еврейских беженцев. В деревне есть даже местная телестудия – Anatevka TV. Шмуэль с волнением показывает мне новую синагогу, построенную в сельском стиле. «Мы построили деревянную синагогу, чтобы воссоздать пасторальную атмосферу эпохи Тевье–молочника», – объясняет он. Неподалеку от синагоги расположен реабилитационный центр. «Недавно мы приняли на работу еврейского врача из Луганска. Центр используется для реабилитации пожилых людей, здесь работают со стариками, есть и занятия для детей, – рассказывает Шмуэль. – В шабат в нем устраивают трапезу для беженцев, у которых нет семьи. Однако сейчас из–за эпидемии им доставляют еду прямо домой». В общеобразовательной школе учатся дети из светских семей, но «в духе еврейских ценностей». Младший раввин Асман говорит, что многие из выпускников анатовской школы репатриировались в Израиль, отслужили в армии и создали там свои семьи.

Памятник евреям, погибшим в Холокосте и на фронтах Второй мировой войны ( Фото: Эдуард Докс, Шмуэль Асман )

В центре поселка стоит памятник евреям, погибшим в Холокосте и на фронтах Второй мировой войны. «Кав–хей бе–ияр – ивритская дата победы над нацистской Германией, которую в странах бывшего СССР отмечают 9 мая», – объясняет рав Шмуэль. Неподалеку находится могила еврейского цадика Мордехая Тверского, известного как Чернобыльский магид, основателя чернобыльской хасидской династии. «Очень символично, что мы основали еврейскую деревню вблизи от могилы цадика», – считает Шмуэль Асман. Беженцы производят мезузы и дрейдлы

Каждому в деревне найдется занятие ( Фото: Эдуард Докс, Шмуэль Асман )

Но больше всего раввин Шмуэль Асман любит мастерскую по производству предметов иудаики (но не только). 53–летний Пинхас Чепурной гравирует ручки пуримских трещток (раашаним). 12 лет он работал начальником производства на крупном заводе в Луганске. В разгар войны местный раввин сумел вывезти из города большую группу евреев. Долгое время они жили в летних лагерях. Когда в 2015 году им предложили переехать в недавно построенное жилье в Анатовке, они так и поступили. «Так повезло немногим, – рассказывает Чепурной. – Мы получили и жилье, и работу, которая нам нравится. Хотя зарплата небольшая, на нее можно прожить». Недавно Чепурной прошел обряд брит–мила. У его сына, живущего в Одессе, скоро будет еврейская свадьба. Другой еврейский беженец, 58–летний Сергей, проявил незаурядный талант в оформлении мезуз. «Я всегда хочу довести свои мезузы до совершенства», – рассказывает он.

Мезузы из Анатовки ( Фото: Эдуард Докс, Шмуэль Асман )

«Я случайно увидел, как Сергей создает красивейшие модели кораблей, – говорит раввин Шмуэль. – И понял, что у него золотые руки. Он просто растрачивает себя впустую на строительных работах». Жена Сергея, Елена, была директором детского дома в Луганске. Когда началась война, семья стала жить детском доме, чтобы прокормить своих детей. Мы жили там, пока нам не отключили воду

В мастерской в Анатовке ( Фото: Эдуард Докс, Шмуэль Асман )

Некоторые друзья Сергея погибли у него на глазах. «Жить там стало по–настоящему опасно. Ты идешь на рынок и не знаешь, вернешься ли обратно. Мы оставались в городе до тех пор, пока нам не отключили воду. И тогда раввин Луганска Шалом Гопин сумел вывезти нас с детьми через блокпосты и огневые точки. Позднее, когда мы уже находились за пределами Восточной Украины, нас познакомили с раввином Асманом. Вначале у нас не было инструментов – только нож и дрель. Потом раввин Асман предоставил нам мастерскую. Она расположена в прекрасном месте – как раз между синагогой и могилой цадика». Раввин Моше Реувен Асман называет Анатовку чудом. «Мы сумели построить наш поселок всего за пять с половиной лет. Мы словно вдохнули новую жизнь в еврейское местечко из произведений Шолом–Алейхема, – с городостью говорит он. – Вначале люди жили в общежитиях, а потом переехали в свои просторные квартиры. Строительство в поселке продолжается».

Раввин Моше-Реувен Асман передает представителю больницы медодежду ( Фото: Эдуард Докс, Шмуэль Асман )

Сейчас в Анатовке возводятся три новых здания. Раввин Асман приобрел дополнительные участки. «Мы помогаем не только евреям, – говорит он. – В разгар эпидемии мы открыли пошивочные мастерские и начали выполнять заказы украинских больниц. Оказалось, что среди беженцев есть немало профессиональных портных. Мы передали больницам около 20.000 единиц медицинской одежды. Мы отправляли в разные города маски и санитайзер. В канун праздника Рош ха–Шана мы перевели в Умань 100.000 долларов на строительство лаборатории, где будут делать анализы на коронавирус». Большие планы в туристической сфере

Туристам в Анатовке будет тоже интересно ( Фото: Эдуард Докс, Шмуэль Асман )

Супруга раввина Асмана, Хана, говорит, что ее миссия заключается в «создании Эрец–Исраэль в Украине». У них большие планы на Анатовку, включая и туристический бизнес. «Я представляю себе Анатовку, как этакий остров еврейской жизни в Украине, где гармонично сочетается духовное и материальное, – говорит рабанит Асман. – Мы не хотим, чтобы Анатовка была закрытым местом. Сюда могут приезжать евреи – работать и изучать Тору. А туристы смогут посещать местечко, чтобы вкусно поесть, отдохнуть, познакомиться с еврейской культурой – например, провести здесь шабат».

Джерело: vesty.co.il