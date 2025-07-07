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Російський дрон пошкодив тепломагістраль у Києві. Сотні будівель без гарячої води

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російський дрон пошкодив тепломагістраль у Києві. Сотні будівель без гарячої води
Працівники «Київтеплоенерго» роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження
фото з відкритих джерел

Серед відключених від гарячого водопостачання – як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти

Через нічну атаку безпілотників на Київ у ніч на 7 липня пошкоджено тепломагістраль великого діаметру. Без гарячої води залишилося близько 500 будівель, у тому числі житлові будинки, школи, медустанови та відомчі об'єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що через пошкодження тепломагістралі діаметром 1 метр без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.

Серед відключених – як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.

Пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

У КМДА запевнили, що працівники «Київтеплоенерго» наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці.  У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі. 

Як повідомлялося, 6 липня у Києві вибухнула цистерна із пально-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік ТЕЦ-6.

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Теги: водопостачання Київтеплоенерго Київ дрон

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