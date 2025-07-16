Удар по Добропіллю: Зеленський обіцяє відповісти Росії

Зеленський про удар по Добропіллю: «Жахливий, тупий російський терор»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по місту Добропілля Донецької області, який припав на звичайний магазин та торговельні павільйони. Президент заявив, що наразі відомо про 11 поранених та двох загиблих, пише «Главком».

«Мої співчуття рідним. Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей», – зазначив президент.

Зеленський засудив дії Росії, назвавши їх «просто жахливим, тупим російським терором». Він підкреслив, що такі удари не мають жодного військового сенсу: «Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах».

Президент запевнив, що Україна буде відповідати на такі дії. «Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані», – заявив Зеленський.

Як відомо, сьогодні, 16 липня, російська терористична армія скинула авіабомбу на центр Добропілля Донецької області. Внаслідок чого є загиблі та багато постраждалих. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

«Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині – в годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину «Аврора». Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі – місцева лікарня не може прийняти всіх», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 16 липня російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора».