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ISW: Окупанти змінюють пріоритети наступу на Донеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ISW: Окупанти змінюють пріоритети наступу на Донеччині
Росіяни нещодавно просунулися на північний схід і південь від села Новоекономічне під час механізованих штурмів
фото з відкритих джерел

Командування РФ, ймовірно, тимчасово змінило напрямок зусиль на Покровськ

Російські війська змінюють пріоритети наступальних операцій на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих дій, що були спрямовані на просування до Костянтинівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

За повідомленням ISW, окупанти змінюють свої пріоритети наступу на Донеччині. Після кількох тижнів невдалих атак у напрямку Костянтинівки вони зосередилися на Покровському та прилеглих районах.

За даними геолокаційних відео від 6-7 липня, росіяни нещодавно просунулися на північний схід і південь від села Новоекономічне під час механізованих штурмів.

Аналітики ISW зазначають, що війська РФ переорієнтовують зусилля на район Добропілля, що на північний захід від Покровська, після відновлення наступів там у травні цього року.

Ці просування, за оцінками ISW, можуть допомогти росіянам не лише захопити Покровськ, а й створити плацдарм для охоплення Костянтинівки та всього поясу укріплених українських міст, що є основою оборони в регіоні.

«Російські війська не досягли значних успіхів у районі на захід від Торецька у напрямку Костянтинівки з початку червня 2025 року, і російське військове командування, ймовірно, тимчасово відхиляє ці зусилля від пріоритетів на користь більш опортуністичних просувань у напрямку Покровська», – йдеться у повідомленні.

Один із «воєнкорів» РФ зазначив, що раніше росіяни безуспішно намагалися зайти в Новоекономічне зі сходу, але тепер змогли просунутися з півдня. Загалом Росія атакує цей населений пункт уже два місяці, стикаючись із активною обороною та контратаками ЗСУ.

Ймовірно, російські війська спробують використати ці нещодавні успіхи, щоб просунутися до Родинського та змусити українські сили відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж знову зосередитися на наступі у напрямку Костянтинівки.

Нагадаємо, російські війська намагаються оточити Костянтинівку в Донецькій області з трьох боків. У районі міста тривають інтенсивні бойові дії. 

До слова, загарбники впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Водночас Костянтинівка є основною початковою ціллю.

Нині триває 1230-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Донеччина наступ ISW

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