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Іран оголосив додаткові вихідні заради економії води та електрики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іран оголосив додаткові вихідні заради економії води та електрики
Іран оголосив вихідний у столиці через спеку
фото: presstv.ir

Іран зараз переживає серйозну водну кризу

В іранській провінції Тегеран середу, 23 липня, оголосили вихідним днем у зв'язку з необхідністю економити воду та електроенергію через екстремальну спеку, повідомила офіційний представник уряду Фатеме Мохаджерані у соціальній мережі X. Про це пише «Главком» із посиланням на The Jerusalem Post.

«За рішенням уряду у зв'язку з екстремальною спекою, що зберігається, і необхідністю економити воду і електроенергію, середу, 23 липня, оголошено в провінції Тегеран вихідним днем. Це можливість відпочити, здійснити коротку поїздку або провести час із родиною, звичайно ж, дотримуючись заходів безпеки та заощаджуючи електроенергію», – написала вона.

За даними порталу AccuWeather, у понеділок і вівторок повітря в столиці Ірану Тегерані прогріється до 41 градуса, в середу – до 39 градусів. До кінця тижня денна температура повітря складатиме близько 40 градусів, прогнозують синоптики.

У другому за чисельністю населення місті Мешхед на північному сході країни у понеділок температура повітря, згідно з прогнозом, становитиме 36 градусів, у вівторок та середу – до 38 градусів. 

До слова, на півночі Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 неподалік міста Шахруд.За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи зафіксували приблизно за 44 км на північний захід від міста. Глибина землетрусу склала близько 7 км.

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Теги: вода Іран населення

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