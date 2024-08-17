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Дощ на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на 17 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Дощ на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на 17 серпня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У південній частині місцями очікується сильна спека 35-36°

17 серпня в Україні буде мінлива хмарність, у низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу в більшості західних областей та на Вінничині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, на Одещині до 22°, у східних та північно-східних областях 11-16°.

Вдень в Україні очікується 28-33° тепла, у південній частині та на Кіровоградщині місцями сильна спека 35-36°. У Карпатах вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Дощ на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на 17 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 14-19° тепла вночі та 28-33° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та 30-32° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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