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Мінлива хмарність, до 27° тепла: прогноз погоди на 31 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Мінлива хмарність, до 27° тепла: прогноз погоди на 31 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Лише на північному сході та сході країни вдень місцями короткочасний дощ

31 липня опадів переважно не передбачається. Температура вдень переважно сягатиме до 27° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У середу буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на північному сході та сході країни вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12  м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16°, у західних областях – 8-13°. Вдень очікується 22-27°. На півдні країни вночі буде 14-19°, вдень – 25-30°.

Мінлива хмарність, до 27° тепла: прогноз погоди на 31 липня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 11° до 16° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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