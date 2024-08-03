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Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 3 серпня

Юлія Войцехівська
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Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 3 серпня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На заході країни місцями очікуються значні дощі

3 серпня в Україні буде мінлива хмарність, у більшості областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім сходу та південного-сходу, пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. На заході країни місцями очікуються значні дощі.

Вітер переважно південний, у західних областях з переходом на північний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13-18°, у південній частині – 18-23°. Вдень очікується 27-32°, на Одещині та в Криму до 34°, у західних та північних областях – 20-25°.

Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 3 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень очікуються короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 13-18° тепла вночі та 20-25° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 22-24° тепла вдень.

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Теги: погода прогноз погоди

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