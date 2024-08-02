Мінлива хмарність, до 30° тепла: прогноз погоди на 2 серпня

Лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ

2 серпня опадів переважно не передбачається. Температура вдень переважно сягатиме до 30° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У п’ятницю буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень – 25-30°. У південній частині вночі буде 17-22°, вдень – 28-33°. У Карпатах вночі очікується 10-15°, а вдень – 20-25°.

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 13° до 18° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.