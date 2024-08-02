Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінлива хмарність, до 30° тепла: прогноз погоди на 2 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мінлива хмарність, до 30° тепла: прогноз погоди на 2 серпня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ

2 серпня опадів переважно не передбачається. Температура вдень переважно сягатиме до 30° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У п’ятницю буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 3-8  м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень – 25-30°. У південній частині вночі буде 17-22°, вдень – 28-33°. У Карпатах вночі очікується 10-15°, а вдень – 20-25°.

Мінлива хмарність, до 30° тепла: прогноз погоди на 2 серпня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 13° до 18° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.

Читайте також: «Ми наближаємося до умов епохи динозаврів». Інтерв’ю з кліматологом про зміни на планеті
Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня
Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня
9 липня, 04:47
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
10 липня, 18:40
Температура вдень по Україні коливатиметься від +29° до +40°
Спека подекуди сягне 40°: прогноз погоди на 10 липня
10 липня, 04:29
Рамки, які розпилюють воду, є добрим порятунком у спекотні дні
Аномальна спека у Києві побила рекорд 139-річної давності
12 липня, 11:15
В деяких областях України буде град
Дощі з градом та 39°C: погода на 14 липня
14 липня, 06:00
Попередній температурний рекорд у Дніпрі був зафіксований 22 липня 2010 року
Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд
17 липня, 12:31
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 21 липня
Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 21 липня
21 липня, 05:20
В Україні буде рекордна спека
Дощі з грозами та температура 34°: погода на 23 липня
23 липня, 06:00
В Україні буде спекотно
Дощ та 33°C: прогноз погоди на 28 серпня
28 липня, 05:00

Суспільство

Мінлива хмарність, до 30° тепла: прогноз погоди на 2 серпня
Мінлива хмарність, до 30° тепла: прогноз погоди на 2 серпня
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня
«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня
Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання
Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
11K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua