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Якою буде погода у серпні? Синоптикиня дала прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Якою буде погода у серпні? Синоптикиня дала прогноз
3 серпня буде короткочасне похолодання
фото: glavcom.ua, Наталія Порощук

3 серпня, за словами синоптикині, побільшає дощів

В Україні серпень почнеться комфортною погодою. Удень у більшості областей буде +26; +30°. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Четвер-пʼятниця, 1-2 серпня, у Києві буде сухо, сонячно та помірна спека, +28; +29°, часом до +30°. У суботу, 3-го серпня, очікується короткочасне похолодання до +22° та ще й з дощем», – йдеться у повідомленні.

Діденко зауважує, що в Україні серпень почнеться комфортною погодою: «Вночі +12; +18 °, вдень у більшості областей +26; +30 °. Повсюди буде сухо та переважно сонячно».

Водночас 3 серпня, за словами синоптикині, побільшає дощів: «Основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно на Одещину. Температура повітря 3-го серпня знизиться, окрім півдня та південного сходу».

Нагадаємо, що раніше Денис Пішняк зазначав, що частина планети Земля через аномальну спеку матиме складнощі з виживанням, хоча температурного апокаліпсису очікувати не варто, земляни не загинуть. 

До того ж кандидат географічних наук Денис Пішняк заявляв, що людям варто зменшити викиди та енергоспоживання, використовувати озеленення та фарбування поверхонь будівель світлими кольорами у боротьбі зі спекою.

До слова, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».

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Теги: синоптик прогноз погоди клімат Київ погода Наталка Діденко

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