Мінлива хмарність, до 29° тепла: прогноз погоди на 20 липня

У Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ

20 липня буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу лише в Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ, гроза. В інших регіонах без опадів. Вітер північний, північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень – 24-29°. У Карпатах вночі 10-15°, вдень близько 20°. У східних, південних, Дніпропетровській областях та в Криму вночі очікується 20-25°, вдень – 30-34°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 14-19° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.