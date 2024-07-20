Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінлива хмарність, до 29° тепла: прогноз погоди на 20 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мінлива хмарність, до 29° тепла: прогноз погоди на 20 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ

20 липня буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу лише в Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ, гроза. В інших регіонах без опадів. Вітер північний, північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень – 24-29°. У Карпатах вночі 10-15°, вдень близько 20°. У східних, південних, Дніпропетровській областях та в Криму вночі очікується 20-25°, вдень – 30-34°.

Мінлива хмарність, до 29° тепла: прогноз погоди на 20 липня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 14-19° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.

Читайте також: 20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без опадів і до 30° тепла: прогноз погоди на 22 червня
Без опадів і до 30° тепла: прогноз погоди на 22 червня
22 червня, 04:22
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
2 липня, 04:46
Температура вища за норму протримається в Україні весь тиждень
Україна стане однією з найспекотніших країн Європи
2 липня, 19:54
Спека спричиняє надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Аномальна спека в Україні: коли та у яких областях очікувати 41° тепла
7 липня, 12:42
Короткочасний дощ у низці областей, спека: прогноз погоди на 8 липня
Короткочасний дощ у низці областей, спека: прогноз погоди на 8 липня
8 липня, 04:53
Виробники змушені поспішати з реалізацією продукції, щоб уникнути ще більших збитків
Ціни на кавуни обвалилися через низький попит та спеку
11 липня, 05:00
Пиловий вихор здіймався високо вгору
На Полтавщині зафіксували смерч
13 липня, 14:44
Вчені зафіксували, що зміни часу незначні – кілька мілісекунд на день
Зміна клімату вплинула на тривалість дня у світі – CNN
16 липня, 15:21
Сильна спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 18 липня
Сильна спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 18 липня
18 липня, 04:28

Суспільство

Мінлива хмарність, до 29° тепла: прогноз погоди на 20 липня
Мінлива хмарність, до 29° тепла: прогноз погоди на 20 липня
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам
«Укрзалізниця» після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам
Мінсоцполітики: з початку року безкоштовними протезами забезпечено вже 5 248 осіб
Мінсоцполітики: з початку року безкоштовними протезами забезпечено вже 5 248 осіб
Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»
Олімпійський сквер з'явився в Ужгороді: чому містяни незадоволені
Олімпійський сквер з'явився в Ужгороді: чому містяни незадоволені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
12K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
8184
Відключення світла в одній з областей скасовано
7686
Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ
7124
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua