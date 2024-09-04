Дощ у низці областей, до 28°: прогноз погоди на 4 вересня

У центральних, південних областях місцями короткочасний дощ та гроза

У вівторок, 4 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, південних областях можливі короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не передбачається. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15-20°, у західних областях буде прохолодніше – 11-16°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23-28°, на Закарпатті можливе потепління до 32°. У Карпатах вночі очікується 9-14°, вдень 18-23°.

У Київській області також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15-20°, вдень 23-28°. У Києві вночі очікується 18-20°, вдень 26-28°.