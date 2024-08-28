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Спекотна і переважно суха погода: прогноз погоди на 28 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Спекотна і переважно суха погода: прогноз погоди на 28 серпня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

У низці областей пройде короткочасний дощ

28 серпня переважно опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу буде мінлива хмарність. У південній частині, Дніпропетровській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 18-23°, у західних та північних областях 15-20°. Вдень підніметься до 29-34°, на узбережжі морів 26-31°.

Спекотна і переважно суха погода: прогноз погоди на 28 серпня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 15° до 20° тепла вночі та 29-34° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла вночі та близько 30° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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