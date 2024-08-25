Безмарне небо та спека до +35°C: проноз погоди на 25 серпня

В Україні збережеться спекотна погода

У більшості регіонів України у неділю, 25 серпня, збережеться спекотна погода. На заході та півночі країни очікується невелике послаблення спеки, вдень температура сягатиме 29-34°C. На високогір'ї Карпат буде трохи прохолодніше – 25-30°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території України спека не відступає. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 35-37°C. У південно-східних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

У Києві та області завтра буде невелика хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме 12-17°C, вдень повітря прогріється до 29-34°C. У столиці вночі очікується 14-16°C, вдень 31-33°C.

Загалом, погода в Україні на 25 серпня буде спекотною, але на заході та півночі країни очікується деяке послаблення спеки. Рекомендується уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня та вживати достатню кількість рідини.







