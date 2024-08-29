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Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На півдні місцями очікуються короткочасні дощі

29 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер у південній частині очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 16-21°. Вдень очікується 28-33°, на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°.

Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 16-21° тепла вночі та 28-33° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та 30-32° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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