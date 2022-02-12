Дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 12 лютого

На Сході України вдень прогнозують дощ зі снігом

Найтепліше буде у південних регіонах

В Україні в суботу, 12 лютого, опади прогнозують у східних та північних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів. А вночі подекуди буде мороз, проте лише до -4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +2...+6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +1...-4.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Подекуди прогнозують дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1...+5 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до +7 градусів. Вночі буде -2...+2. Прогнозують дощ зі снігом.

На Півдні денна температура становитиме +6...+9 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2...0.

У Києві буде хмарно. Прогнозують сніг із дощем. Температура повітря досягне +1...+3 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градусів.