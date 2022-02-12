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    Дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 12 лютого

    На Сході України вдень прогнозують дощ зі снігом - Дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 12 лютого
    На Сході України вдень прогнозують дощ зі снігом
    фото з відкритих джерел

    Найтепліше буде у південних регіонах

    В Україні в суботу, 12 лютого, опади прогнозують у східних та північних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів. А вночі подекуди буде мороз, проте лише до -4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +2...+6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +1...-4.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Подекуди прогнозують дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1...+5 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від 0 до +7 градусів. Вночі буде -2...+2. Прогнозують дощ зі снігом.

    На Півдні денна температура становитиме +6...+9 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2...0.

    У Києві буде хмарно. Прогнозують сніг із дощем. Температура повітря досягне +1...+3 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Дощ зі снігом: прогноз погоди в Україні на 12 лютого