Дощі з грозами та до 28° тепла: прогноз погоди на 9 вересня

Сьогодні по всій країні буде мінлива хмарність, а в деяких областях дощі з грозами

Сьогодні, 9 вересня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. У південних, східних та центральних областях протягом дня можливі короткочасні дощі з грозами. В інших регіонах без осадків.Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер дутиме здебільшого зі сходу та південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Вночі в західних, північних областях та Вінницькій області температура коливатиметься від +7°С до +12°С. В інших регіонах очікується від +10°С до +15°С, а на узбережжі морів – до +19°С.

Днем буде ще тепліше – від +23°С до +28°С. Лише в високогір’ї Карпат та Криму температура втримається на рівні +20-22°С.

У Києві та Київській області також очікується тепла погода без опадів. Температура вночі становитиме +8-13°С, вдень – +23-28°С. В столиці вночі буде від +11°С до +13°С тепла, а вдень – від +25°С до +27°С.

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