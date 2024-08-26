Скільки коштів вклала Україна у безпеку та оборону у 2024 році: названа цифра

Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету

У січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні – 161,6 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«За січень-липень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 трильйон гривень (58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 161,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у липні.

Наголошується, що кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.

Міністерство фінансів наголошує, що військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

Нагадаємо, військовий збір з мінімальної зарплати під час війни його мають сплачувати всі, в тому числі фізичні особи – підприємці. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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