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Голодомор спровокував сплеск діабету у наступних поколінь українців. Журнал Science опублікував дослідження

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
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Голодомор спровокував сплеск діабету у наступних поколінь українців. Журнал Science опублікував дослідження
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фото: president.gov.ua

Сталінський голодомор вдарив по здоров'ю та рівню народжуваності українців

Вчені встановили зв’язок між Голодомором 1932-1933 років в Україні та схильністю дітей, народжених у ті роки, до цукрового діабету другого типу. Відповідні результати дослідження були опубліковані у науковому журналі Science науковцями з України Миколою Халанготом, Наталією Левчук та Олегом Волошиним разом із китайським вченим Чихуа Лі та американським вченим Ламбертом Г’ю Лумні. Стаття має назву «Ембріональний вплив голоду в Україні 1932-1933 років та цукровий діабет другого типу у дорослих».

Так, вчені дослідили понад 10 млн осіб, народжених в Радянській Україні в 1930-1938 роках.

«Особи, які народилися в першому півріччі 1934 року, а отже, зазнали впливу голоду на ранніх термінах вагітності у період піка голоду у середині 1933 року, мали більш ніж удвічі більшу ймовірність захворювання на діабет порівняно з особами, які не зазнали такого впливу», – йдеться у науковій статті.

Зокрема, за даними дослідників, у регіонах з різною інтенсивністю голоду, народжені в січні-червні 1934 року в регіонах з екстремальним голодом показали 2,15-кратне збільшення ризику діабету другого типу. У регіонах з дуже сильним голодом простежувалися 1,93-кратне збільшення, а у регіонах з сильним голодом – 1,48-кратне збільшення порівняно з народженими до або після голоду в тому ж регіоні.

«У регіонах, де голоду не було, не було виявлено збільшення захворюваності порівняно з контрольною групою. Результати для чоловіків і жінок були подібними», – додали вчені.

Дослідники також прослідкували вплив інтенсивності голоду на народжуваність. 

Переклад: No famine – Голод відсутній, Severe – суворий, Very severe – дуже суворий та Extreme – екстремальний
Переклад: No famine – Голод відсутній, Severe – суворий, Very severe – дуже суворий та Extreme – екстремальний
Ілюстрація: Science

«Кількість народжень у першому півріччі 1934 року, через 9 місяців після голоду, в регіонах, класифікованих як такі, що зазнали екстремального, дуже суворого, суворого або відсутнього голоду, становила 22, 32, 46 та 97%, відповідно, порівняно з доголодними періодами», – також зазначили вчені.

12 жовтня 2023 року ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців.

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Теги: війна вчені Голодомор 1932-1933 років голодування Україна українці

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