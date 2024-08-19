19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто думати про погане чи скаржитися на своє життя

19 серпня відзначається День пасічника, Всесвітній день фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Андрія Стратилата.

День пасічника

Свято було встановлено 1997 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Метою свята є привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.

На цей час у столиці нашої країни – у Києві – існує Інститут бджільництва ім.П.і. Прокоповича, заснований у 1989 році. Він названий на честь Петра Прокоповича – пасічника, який першим винайшов рамковий вулик розбірного типу. Цей винахід дозволив добувати мед, не вбиваючи бджіл і не руйнуючи стільники, як це робилося раніше.

19 серпня по всій країні проходять фестивалі та ярмарки, на яких можна спробувати різні сорти меду. Виробники пропонують віск, маточне молочко, прополіс та інші продукти бджільництва.

Всесвітній день фотографії

Ця подія важлива для всіх шанувальників фотознімків та тих, хто просто полюбляє фотографувати. Зараз кожна людина з телефоном може зробити яскраві, якісні фото та зберегти їх у пам’яті гаджета. Але все було набагато складніше, коли людство тільки «познайомилося» з фотографією.

День фотографії (World Photography Day) був заснований 19 серпня 2009 року відомим австралійським фотографом Корскі Ара, а вперше відсвяткований у 2010.

Дата свята обрана на честь події, що сталася 19 серпня 1839 року, коли французький уряд придбав патент на процес дагеротипії – першого фотографічного процесу, і оприлюднив його для світу безкоштовно. Дагеротипія була розроблена французькими винахідниками Луї Дагером і Жозефом Нісефором Ньєпсом 1837 року.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Щороку 19 серпня різні країни святкують Всесвітній день гуманітарної допомоги. Пам’ятний день був заснований за ініціативою Організації Об’єднаних Націй за участі Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших міжнародних організацій. Офіційно відзначення Дня гуманітарної допомоги закріплене в рішенні Генеральної Асамблеї ООН.

Головна мета Всесвітнього дня гуманітарної допомоги – підкреслити необхідність співпраці держав під час збройних конфліктів, природних катаклізмів, глобальних катастроф. А також привернути увагу суспільства до конфліктів та різноманітних криз, що досі тривають в різних країнах світу.

Яке сьогодні релігійне свято

19 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших. Андрій був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Він народився в Малій Вірменії і служив у війську в Сирії. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа, хоча ще не був хрещений.

Під час війни з персами Андрій разом зі своїм невеликим загоном переміг ворога, призвавши на допомогу ім’я Ісуса Христа. Після цієї перемоги багато воїнів навернулися до християнства. Коли Андрій повернувся з походу, його та декількох воїнів-християн ув’язнили і жорстоко мучили. Імператор, боячись заворушень у війську, відпустив їх, але таємно наказав стратити.

Андрій разом зі своїми воїнами прийняв хрещення у місті Тарсі. Поблизу вірменського міста Мелітина їх зарубали мечами. Загинули тоді мученицькою смертю 2 тисячі 593 особи.

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Що не можна робити цього дня

Не варто думати про погане чи скаржитися на своє життя.

Не можна позичати сіль.

Краще не підмітати підлогу і не пилососити.

Не варто пліткувати про чуже життя.

Народні прикмети

Якщо цього дня тепла погода, то і зима буде теплою.

Вранці день похмурий – до дощової осені.

Вранці стоїть туман – до сніжної зими.

Дуже кусаються мухи – чекайте на псування погоди.

Пам’ятні події 19 серпня

1562 – московити зазнали нищівної поразки від Великого князівства Литовського та Руського у Битві під Невелем.

1914 – створено керівний орган Українських Січових Стрільців – Українську бойову управу.

1919 – 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобув Бердичів.

1936 – У Москві почався відкритий судовий процес над «об'єднаним троцкістсько-зінов'євським антирадянським центром».

1941 – головне командування румунської армії видало декрет про встановлення окупаційної адміністрації на частині території, раніше анексованої Українською РСР між Дністром і Бугом («Трансністрія») з центром у Тирасполі.

1943 – Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.

1945 – Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.

1960 – здійснено перший орбітальний політ живих істот з поверненням на Землю.

1989 – парафія святих Петра і Павла у Львові першою в Українській РСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголосила себе частиною УАПЦ

1989 – у Хмельницькому відкрили пам'ятний знак, що увічнив пам'ять жертв репресій 1930-1940-х і початку 1950-х років

1990 – НДР прийняла конституцію ФРН.

1991 – Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликав українських громадян зберігати спокій і підкреслив, що надзвичайний стан Української РСР не стосується. Потім заявив про вихід із лав КПРС.

1992 – у Києві почав роботу I Всесвітній форум українців.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Микола, Тимофій.