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«Найризикованіше рішення Зеленського». The Times назвав автора ідеї наступати на Курськ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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«Найризикованіше рішення Зеленського». The Times назвав автора ідеї наступати на Курськ
Минулого тижня вторгнення України в Курську область стало несподіванкою для Москви
фото: slovoidilo.ua

Операція готувалася в суворій таємниці протягом кількох місяців

Операція, яка ретельно планувалася протягом кількох місяців, стала несподіванкою для Москви та західних прихильників Києва. Українські війська використовуються для ризикованого контрудару по Росії, і на цій операції чітко видно вплив президента Володимира Зеленського. Про це пише The Times. 

Як пише видання минулого тижня українські війська вторглися на територію Росії в Курській області, що застало Москву зненацька. Це також стало несподіванкою для західних партнерів України, включаючи Вашингтон.

Спочатку, коли операція розпочалася у вівторок, вона виглядала як чергова акція антипутінських ополченців. Однак уже в четвер стало зрозуміло, що Київ сам намагається завдати стратегічного контрудару Росії.

«Повсюди особисті відбитки пальців президента Зеленського. У Києві багато місяців було секретом, що президент тиснув на своє військове керівництво, щоб воно розпочало літній наступ», – пише видання. 

Попри проблеми з робочою силою та ресурсами, українське військове керівництво вагалося, але Зеленський, прагнучи змінити наратив про те, що Україна програє війну, все ж наполіг на проведенні операції.

«Враховуючи проблеми з робочою силою та ресурсами в Україні, вони вагалися. Але Зеленський відчайдушно намагається змінити наратив про те, що Україна програє війну», – додає ЗМІ. 

За інформацією The Times, на цю операцію було виділено від 6000 до 10000 військових. Командування готове ризикувати цінними солдатами та технікою для досягнення успіху.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня дрони атакували чотири російські області: Білгородську, Курську, Воронезьку і Ростовську. 

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 
Теги: акція Україна президент Вашингтон наступ

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