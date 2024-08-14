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РФ ініціювала розмову щодо обміну полонених з Курщини – Лубінець

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ ініціювала розмову щодо обміну полонених з Курщини – Лубінець
За словами Лубінця, українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси
фото з відкритих джерел

Ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила

Український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області. Про це Лубінець розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, розмова була ініційована російською стороною.

«Попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито прийняли рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції», –сказав Лубінець.

Він наголосив, що для України є пріоритетні категорії для обміну: насамперед важкопоранені, по-друге – українські жінки, і в третю чергу – всі ті, хто залишається в полоні.

Уповноважений з прав людини також додав, що ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила.

«Чим ця ситуація завершиться, я не знаю, але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси», – зазначив омбудсман.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив. що Україна може створити військові комендатури у Курській області. Це необхідно, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Раніше повідомлялося, що в Курській області Росії ЗСУ взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат».

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Теги: полон обмін полоненими Україна росіяни обмін Лубінець

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