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Авторка книги про Залужного пригадала, яку оцінку він давав діям влади перед великою війною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Авторка книги про Залужного пригадала, яку оцінку він давав діям влади перед великою війною
Головнокомандувач. Перші місяці великої війни
фото надане Людмилою Долгоновською

«Боюся, нас не розуміють, і нам доведеться воювати в джинсах і капцях», – казав Залужний

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перед початком вторгнення РФ мав острах щодо нерозуміння владою реальної загрози нападу. Не дивлячись на це, Залужний не приховував від суспільства, що країні потрібно готуватися до повномасштабної війни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

За її словами, у роки перед вторгненням РФ військове керівництво України розуміло, якою є кількість учасників бойових дій, а також було розуміння, що озброєння, техніки і, навіть, форми та касок не вистачатиме в разі мобілізації.

«Пам'ятаю, як Валерій Федорович після чергового засідання уряду і спілкування з високопосадовцями сказав: боюся, нас не розуміють, і нам доведеться воювати в джинсах і капцях. Він переживав з цього приводу», – пригадала Долгоновська.

Авторка наголосила на декількох, промовистих на її думку, моментах. Наприклад, у серпні 2021 року, коли відзначалася 30-та річниця незалежності України, відбувалася низка публічних заходів у Конгресно-виставковому центрі «Парковий». Валерія Залужного запросили виступити на форумі ветеранів і він публічно зі сцени сказав, що Україні треба готуватися до повномасштабної агресії Росії. 

«Сказав, що звертається до військових, резервістів, ветеранів, бо на них перш за все впаде головний тягар цієї війни. Пам’ятаю, він говорив, що для відбиття агресії потрібна буде велика консолідація усієї держави. Бо війну ведуть не Збройні сили, а уся держава, усе суспільство. Тому ми свою лінію тримали. Відбувалися військові навчання. Їх мету не приховували, частково це була підготовка до відбиття повномасштабної агресії Росії», – пояснила авторка книги.

Ще одиним прикладом можна назвати інтерв'ю Валерія Залужного для Sky News у січні 2022 року, яке вийшло із заголовком, що «ми будемо захищатися у разі повномасштабної війни до останньої краплини крові». 

Людмила Долгоновська підкреслює, що до лютого 2022 року тиску з Офісу президента про те, що не слід «нагнітати ситуацію», не було. Вона припустила, що це тому, що військові на той час були не надто помітними, їх не чуло суспільство. «Позиція наших військових була відома, її не приховували. І для західних військових все було зрозуміло, що Україна готується», – наголосила Долгоновська.

Нагадаємо, 22 серпня у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику. 

До слова, у липні Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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Теги: книги письменниця Валерій Залужний озброєння Україна навчання держава військові документи військові навчання лікар Людмила Долгоновська

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