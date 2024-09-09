9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо сьогодні вже опало листя на вербі – чекайте на ранню зиму

Сьогодні не можна заздрити іншим

9 вересня відзначається Всесвітній день сільського господарства, Всесвітній день електромобілів, День тестувальника, Міжнародний день краси. Віряни відзначають день пам’яті святих праведних Йоакима і Анни.

Всесвітній день сільського господарства

Це свято присвячене вшануванню одного з найдавніших видів діяльності людства – сільського господарства. Воно нагадує нам про важливість праці мільйонів людей, які працюють у цьому секторі, та про численні виклики, з якими вони стикаються у сучасну епоху. Сільське господарство є основою людської цивілізації з часів неолітичної революції.

Воно включає у себе обробку землі та вирощування рослин для виробництва продуктів харчування, волокон та інших необхідних продуктів. Сьогодні аграрний сектор стикається з численними викликами, такими як зміна клімату та мінливі тенденції споживання продуктів харчування.

Всесвітній день електромобілів

Це свято присвячене підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для навколишнього середовища і суспільства в цілому. Цей день об’єднує людей з усього світу, щоб підтримати перехід до екологічно чистого транспорту.

Електромобілі не викидають вихлопних газів, що зменшує забруднення повітря, і мають менше рухомих частин, що знижує витрати на обслуговування. Крім того, вони сприяють зменшенню викидів CO2, що є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату.

День тестувальника

Це професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення, і має цікаву історію. Вона пов’язана з подією, що сталася 9 вересня 1947 року. Того дня вчені з Гарварду, працюючи над обчислювальною машиною Mark II Aiken Relay Calculator, виявили перший в історії «програмний» баг.

Вони знайшли метелика, що застряг між контактами реле і зупинив роботу машини. Цей випадок став першим задокументованим прикладом помилки в комп’ютері, і саме тоді було введено термін «debugging» (налагодження), що буквально означає позбавлення від жуків.

Міжнародний день краси

Це свято було започатковано 1995 року за ініціативою Міжнародного комітету естетики та косметології (CIDESCO). Мета цього дня – вшанувати красу у всіх її проявах, як зовнішніх, так і внутрішніх.

Краса є важливою складовою нашого життя, і вона може проявлятися в різних формах: у природі, мистецтві, людях та їхніх вчинках. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як конкурси краси, виставки, семінари та інші події, що підкреслюють важливість естетики та догляду за собою.

День дизайнера-графіка

Це професійне свято було започатковано 2005 року на честь 50-річчя відомого українського дизайнера-графіка Володимира Чайки. Він зробив значний внесок у розвиток графічного дизайну, і його роботи залишаються впливовими до сьогодні.

Яке сьогодні релігійне свято

9 вересня у церковному календарі – день пам’яті святих праведних Йоакима і Анни. Йоаким походив з царського роду Давидового, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили у Назареті і були відомі своєю праведністю та благочестям. Однак їхнє сімейне життя було затьмарене безплідністю, що в той час вважалося великим нещастям і навіть Божим покаранням.

Попри це, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися. Одного разу, під час великого свята, Йоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести дари Господу, але первосвященник відмовився прийняти їх через безплідність Йоакима. Засмучений, Йоаким пішов у пустелю, де молився і постив. Анна також молилася вдома, і одного дня їй явився ангел, який сповістив, що вона народить дочку, яка стане благословенням для всього світу.

Ангел також з’явився Йоакиму і наказав йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне свою дружину біля Золотих воріт храму. Так і сталося: Йоаким і Анна зустрілися і радісно обійнялися, дізнавшись про майбутнє народження дитини. Незабаром у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

Що не можна робити цього дня

Забороняється лаятися, лихословити.

Не можна заздрити іншим.

Не слід давати чи брати гроші в борг.

Народні прикмети

Вже опало листя на вербі – чекайте на ранню зиму;

сніг випав – до поганого урожаю наступного року;

в домі багато павутини – до морозної зими, але теплої осені;

з'явилися комарі – зима буде м'якою.

Пам’ятні події 9 вересня

1834 – вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському;

1850 – Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;

1886 – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;

1913 – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку «мертву петлю» – одну з фігур вищого пілотажу («петля Нестерова» );

1920 – створюють Київський авіаційний завод;

1951 – Народно-визвольна армія Китаю входить до Лхасу;

1991 – проголошують незалежність Таджикистану;

1998 – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2001 – масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;

2006 – розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.





Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.